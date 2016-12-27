"Аэроэкспресс" с 4 января повысит цену билетов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Аэроэкспресс" с 4 января повысит до 500 рублей стоимость билетов в вагоны "стандартного" класса при покупке через кассы и билетопечатающие автоматы, следует из сообщения компании.

Согласно сайту перевозчика, сейчас при приобретении на таких условиях стоимость проезда составляет 470 рублей (при этом билет действителен в соответствии с направлением и датой, указанными в проездном документе). Исходя из этого, стоимость билета в "стандартный" класс вырастет на 6,4%. "Повышение соответствует уровню инфляции в текущем году", - заявил исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерий Федоров, слова которого приводит компания.

"Пассажиры, предпочитающие оформлять проездные документы на сайте компании или через мобильное приложение, по-прежнему смогут купить билеты за 420 руб.", - говорится в сообщении. Также не изменится стоимость проезда в бизнес-классе (1 тыс. руб.), по тарифам "Семейный" (990 руб.), "Групповой" (990 руб.), "Детский" (130 руб.) и по абонементам. По словам Федорова, тарифная политика "Аэроэкспресса" "остается гибкой и учитывает интересы различных категорий пассажиров". В дальнейшем компания будет делать ставку именно на развитие электронных каналов продаж.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Основной владелец компании с долей в 45,84% - ООО "Дельта-Транс-Инвест" (структура "ТрансГрупп АС"), 17,5% - у бизнесмена Искандера Махмудова, 7,5% - у его партнера Андрея Бокарева (оба также являются совладельцами "ТрансГрупп"), 25% - у ОАО "Российские железные дороги", 4,16% - у генерального директора компании Алексея Криворучко.