Основанный доктором Лизой фонд заявил о продолжении работы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Фонд "Справедливая помощь", основанный Елизаветой Глинкой, погибшей в катастрофе Ту-154 в Сочи, продолжит свою деятельность, говорится в заявлении, размещенном на сайте фонда.

"Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать", - говорится в заявлении, опубликованном вечером во вторник.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и Елизавету Глинку, они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.