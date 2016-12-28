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Сбербанк и Tele2 запустили собственного виртуального мобильного оператора

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Совместный MVNO-оператор (Mobile Virtual Network Operator) Сбербанка и Tele2 уже запущен, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете "Ведомости".

"Он запустился и уже зарабатывает для нас деньги. Пока мы вложили немного, но уже сделали систему push-уведомлений и с ноября начали экономить на этом примерно 25 млн рублей в месяц в наших платежах сотовым операторам", - сказал Греф.

По его словам, одной из причин создания этого проекта стала агрессивная ценовая политика сотовых операторов. "Каждый год в разы повышают тарифы на sms, которые вообще для них побочный продукт. Наши платежи им - десятки миллиардов рублей", - сообщил топ-менеджер.

Он отметил, что в 2014 году операторы повысили свои тарифы для банков в семь раз, а Сбербанк сейчас все больше уходит в сторону push-уведомлений.

О создании Сбербанком собственного виртуального мобильного банка стало известно в сентябре. Позднее выяснилось, что партнером кредитной организации в этом проекте станет Tele2.

Теги: Сбербанк, Tele2, Герман Греф
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