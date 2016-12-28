Рубль слегка вырос к доллару США при открытии торгов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рубль слегка подрос к доллару США, а евро стабилен на "с" в начале торгов среды в условиях стабильно высоких нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,57-60,62 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,6025 руб./$1 (-6,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,45 руб./EUR1 (+1,5 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 3 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 25,62 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,3 копейки ниже официального курса.