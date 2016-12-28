Экс-гендиректор "Стройконструкции С" осужден по делу о хищениях на Восточном

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гендиректора ООО "Стройконструкция С" Анатолия Рязанова, признавшего вину по делу о хищении почти 1,2 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент "Интерфакса".

Также суд взыскал в пользу потерпевшего по заявленным гражданским искам 312 млн и 470,46 млн рублей. Суд сохранил арест имущества Рязанова до вступления приговора в силу, после чего оно может быть обращено в счет погашения исков.

Фигурант, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда. По словам Рязанова, он не намерен обжаловать приговор.

При вынесении приговора суд учел признание вины Рязановым, деятельное раскаяние (подсудимый начал возмещать потерпевшему ущерб, выплатив 500 тысяч рублей), активное содействие следствию в раскрытии преступления в рамках досудебного соглашения, отсутствие судимости, положительные характеристики и наличие на иждивении двух малолетних детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств по делу.

Что установил суд

Суд установил, что Рязанов устранял препятствия для осуществления организованной группой растраты бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения, в частности, получал информацию, формировал заявки и заключал договора на поставки металлоконструкций по завышенным ценам, являлся поручителем при получении банковских гарантий на поставки.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Рязанова к четырем с половиной годам лишения свободы и взыскать с него по иску потерпевшего (ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России") 470 млн рублей.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств, так как подсудимый признал вину, дал обличающие других фигурантов дела показания и заключил досудебное соглашение, условия которого полностью выполнил.

Обвинение

Рязанову было предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц (ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с августа 2012 года по октябрь 2013 года гендиректор ООО "Стройконструкция С" Рязанов совместно с начальником ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андреем Ярцевым, гендиректором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным совершили хищение вверенных Ярцеву денежных средств в размере свыше 1,18 млрд рублей.

Средства были похищены, по сведениям СКР, в ходе реализации договоров с ООО "Стройконструкция С" на поставку по искусственно завышенным ценам через цепочки фирм-посредников металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный". Несмотря на отсутствие у вышеуказанной организации производственных мощностей, ей была обеспечена победа в конкурсе на выполнение госконтракта.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Рязанова было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве.

Расследование в отношении остальных членов преступной группы продолжается. Накануне в суд были переданы материалы дела в отношении замгендиректора ЗАО "Стройконструкция" Новикова.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, по ходатайству СКР был наложен обеспечительный арест на принадлежащие Рязанову автомобили "Мерседес-Бенц S500", "БМВ 750Lixdrive" и "Инфинити QX80", два машиноместа, моторное судно "Bayliner", денежные средства, ювелирные украшения и часы.