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Парламент Крыма утвердил стратегию развития региона до 2030 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Государственный совет Республики Крым принял в среду во втором, окончательном чтении региональный закон о стратегии социально-экономического развития до 2030 года, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Стратегия предусматривает привлечение 438 млрд рублей частных инвестиций, рост валового регионального продукта на душу населения более чем в 5 раз к 2030 году, рост производительности труда более чем в 3 раза, увеличение средней продолжительности жизни до 75 лет.

Согласно стратегии, при реализации базового сценария развития объем частных инвестиций в основной капитал в регионе к 2030 году должен составить 438 млрд рублей (показатель на 2015 год - 21,8 млрд руб.). Предполагается, что численность населения региона увеличится к 2030 году с нынешних 1,9 млн человек до 2,4 млн, в основном за счет миграционного прироста.

Стратегия предполагает развитие основных секторов экономики региона - промышленности, сельского хозяйства, курортной инфраструктуры и туризма. Туристический поток в Крым, согласно стратегии, должен вырасти до 8,3 млн человек в год. По данным министерства курортов и туризма Крыма, туристический поток с начала текущего года превысил 5,5 млн человек.

Также в Крыму планируется создать несколько промышленных кластеров, которые объединят действующие промышленные предприятия. Речь идет, в частности, о создании судостроительного, химического, агропромышленного и медико-биологического кластеров.

Теги: Крым
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