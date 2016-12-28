В Ижевске мошенники разослали сообщения от лица Сбербанка его клиентам

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - УМВД России по Ижевску в среду предупредило жителей города о новом мошенничестве, которое преступники совершают от имени Сбербанка.

"Управление МВД России по Ижевску сообщает владельцам мобильных телефонов, что 27 декабря была зафиксирована массовая рассылка сообщений в Viber", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте управления.

Данная рассылка производится пользователям одного из операторов мобильной связи.

"Пользователи получили сообщение от пользователя Viber под именем "9ОО" и аватаром в виде логотипа Сбербанка РФ об оплате покупки с банковской карты и предложении позвонить по номеру 8-800-***-**-** для отмены перевода, если покупка не производилась владельцем", - сообщает УМВД.

Подчеркивается, что предлагаемый номер не соответствует официальному номеру контактного центра Сбербанка.

Со ссылкой на пресс-службу Удмуртского отделения Сбербанка также сообщается, что единственным официальным аккаунтом кредитной организации в Viber является "СБЕРБАНК РОССИИ".

Кроме того, банк не использует официальный аккаунт Viber для рассылки личных сообщений, говорится в сообщении.