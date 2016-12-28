Росэнергоатом запланировал инвестпрограмму до 2019 г. в размере 477,6 млрд руб.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Концерн "Росэнергоатом" предлагает утвердить объем финансирования инвестпрограммы на 2017-2019 годы в объеме 477,568 млрд руб.

Соответствующие рекомендации содержатся в проекте инвестиционной программы концерна на период 2016-2019 годы, представленной в Минэнерго РФ.

Согласно документу, "Росэнергоатом" предлагает скорректировать инвестпрограмму на 2017 год с ранее утвержденных 202 млрд руб. до 153,3 млрд руб., на 2018 год - со 183,9 млрд руб. до 165,4 млрд руб., план на 2019 год составляет 158,8 млрд руб.

Также скорректирована цифра на 2016 год - с ранее утвержденных 183,9 млрд руб. до 176,5 млрд руб.

Проект инвестпрограммы "Росэнергоатома" был одобрен 26 декабря советом директоров компании. Минэнерго утверждает инвестпрограммы госкомпаний в конце года.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" входят все 10 АЭС России, в качестве его филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании.