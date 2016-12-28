Непогода осложнила поиски обломков Ту-154 и тел погибших в авиакатастрофе в Сочи

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Работу спасателей по поиску фрагментов разбившегося самолета Ту-154 и тел погибших в авиакатастрофе осложнила непогода.

"В Сочи 28 декабря резко изменилась погода. Пошел сильный дождь с градом, а также усилился ветер. Отмечается заметное волнение моря и туман",- сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

Ранее Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило сообщение о резком изменении погоды в ближайшие один-три часа.

"В Краснодарском крае 28 и 29 декабря сильный ветер, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 18 м/сек", - отмечается в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.