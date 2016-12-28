Константин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин получил травму ноги во время репетиции спектакля в драмтеатре Тобольска (Тюменская область), сообщили агентству "Интерфакс" в среду в пресс-службе горадминистрации.

"Театр "Сатирикон" приехал в Тобольск для участия в региональной программе фестиваля "Золотая маска", который проходит в нашем городе 27-28 декабря", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, 26 декабря Райкин во время репетиции травмировал ногу и был госпитализирован.

"Актера успешно прооперировали. Как сам он сегодня сказал на пресс-конференции, на память о Тобольске у него останется шрам на ноге", - отметил собеседник агентства.

Накануне Райкин уже выступил на сцене театра с поэтической программой, сегодня у актера опять выступление, сообщил сотрудник пресс-службы. Однако, по словам Райкина, в январе из-за полученной травмы спектакли с его участием, где нужно много двигаться, будут отменены.