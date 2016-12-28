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Суд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границу

По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили 846 млн рублей дохода

Суд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границу
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил финансистов Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима по делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой за рубеж было выведено 122,3 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса".

Также Магину и Рыбальченко назначены штрафы в сумме 1,5 млн рублей каждому.

В приговоре говорится, что суд установил участие фигурантов в преступном сообществе, созданном с целью осуществления незаконной банковской деятельности для извлечения дохода.

Согласно приговору, сумма выведенных средств участниками преступного сообщества без учета полученной ими комиссии составила почти 122,3 млрд, извлеченный доход - 611,35 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинитель просил признать всех фигурантов виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорить Магина и Рыбальченко к 15 годам колонии строгого режима, остальных подсудимых - к срокам от шести лет в колонии общего режима до 14,5 лет в колонии строгого режима.

Также прокурор просила суд конфисковать в доход государства изъятые в ходе обысков по делу более 1 млрд рублей. Гособвинитель отметила, что никто из подсудимых свою вину полностью не признал и не раскаялся.

Как сообщалось, Генпрокуратура 8 октября прошлого года утвердила обвинительное заключение по делу предполагаемых организаторов преступного сообщества Магина, Рыбальченко и их 10 предполагаемых соучастников.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч.1 и ч.2 ст.210 УК РФ), а также в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой (пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

По данным надзорного ведомства, в 2012 году Магин и Рыбальченко создали преступное сообщество, в состав которого вовлекли еще 12 человек. В период 2012-2013 годов в результате осуществления банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические лица обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на более 169 млрд руб. При этом они извлекли доход в виде комиссии на более 846 млн руб.

В апреле 2015 года Тверской районный суд Москвы вынес решение заключить под стражу двух участников сообщества, так как они находились в международном розыске.

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