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Минюст предложил ввести обязательное применение электронных браслетов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минюст предложил ввести безальтернативное применение электронных браслетов к подследственным, содержащимся под домашним арестом, во избежание злоупотреблений со стороны сотрудников ФСИН.

Уведомление ведомства о начале разработки соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УИК) РФ размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом планируется в УИК РФ внести изменение, предусматривающее обязательное применение средств системы электронного мониторинга подконтрольных лиц при наличии технических возможностей (наличие устойчивого сигнала связи, стабильного напряжения электросети, наземных каналов связи) и отсутствии медицинских показаний у подконтрольных лиц", - говорится в документе.

В нем отмечается, что необязательность применения к подследственным технических средств контроля "ставит решение вопроса об их применении в зависимость от субъективной позиции должностного лица органов и учреждений ФСИН России и создает возможность коррупционного поведения".

Как отмечают авторы поправок, "законопроект разработан в целях совершенствования контроля за соблюдением лицами, помещенными под домашний арест, предусмотренных судебными решениями запретов и ограничений".

"Практика прокурорского надзора показывает, что без технических средств невозможно обеспечить действенный контроль за соблюдением указанными лицами предусмотренных судебными решениями запретов и ограничений", - поясняют в ведомстве.

Теги: Минюст, ФСИН
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