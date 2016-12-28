В патриархии сочли незаконным решение судьи во Владивостоке об уничтожении Библии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Московской патриархии выступили с критикой постановления мирового судьи Владивостока о конфискации и уничтожении 36 экземпляров Библии.

"Сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан. Однако миссионерская деятельность, в том числе распространение в миссионерских целях религиозной литературы, должна осуществляться в строгом соответствии с законом", - говорится в комментарии главы юридической службы Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги).

Постановление было вынесено 20 декабря в отношении 36 экземпляров Библии, которые распространялись в рамках миссионерской деятельности христианской организации "Армия спасения" без надлежащей маркировки, содержащей полное наименование религиозной организации.

Как напомнила глава юридической службы, согласно ч.3 ст.5.26 КоАП, такое нарушение влечет наложение административного штрафа с конфискацией литературы.

"Конфискация в данном случае не предполагает уничтожение. Поэтому, по мнению юридической службы Московской патриархии, постановление суда об уничтожении Библии является незаконным", - говорится в комментарии.