Четыре человека погибли на юге Сахалина в ДТП с военным "Уралом"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли вечером в среду в ДТП с грузовым автомобилем "Урал" в Невельском районе на горном перевале, сообщило УМВД региона.

"В среду примерно в 17:40 местного времени водитель автомобиля марки "Урал" двигался по дороге Огоньки - Невельск. На 29-ом километре в районе Ловецкого перевала в условиях снегопада он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Vista", - говорится в сообщении.

Водитель легкового авто и трое его пассажиров погибли на месте происшествия.

По факту случившегося началась проверка.