Новосибирские спасатели выручили делавших селфи туристок из Италии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Четыре итальянских туристки обратились накануне за помощью к спасателям из-за переохлаждения, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) Новосибирска.

"На улице умеренно морозная погода оказалось невыносима для туристов", - сообщает МАСС.

Итальянки делали фото и селфи с видом на Новосибирское водохранилище.

"Переохлаждение наступило из-за отсутствия теплых вещей по причине погони за прекрасным. Всем было предложено теплое питье и помещение, где они смогли дождаться такси", - говорится в сообщении.