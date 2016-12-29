Суд арестовал главу "Компании Усть-Луга" на 25 суток

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга арестовал председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита на 25 суток, сообщили "Интерфаксу" в канцелярии суда в четверг.

"Арестовали, полностью удовлетворив ходатайство следствия, на 25 суток - до 21 января", - сказал собеседник, добавив, что обвинение предъявлено по ст. 159 ч.4 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в штаб-квартиру управляющей компании порта "Усть-Луга" в Петербурге.

"В отношении компании "Усть-Луга" идут оперативно-следственные мероприятия, которые уже не первый раз проходят в компании", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Почуев в четверг.

Он отметил, что обыски проводит ФСБ, не уточнив, в рамках какого дела. Также адвокат не стал комментировать текущий статус председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Израйлита.

"По задержанию Валерия Израйлита компания не располагает дополнительной информацией", - заявила в свою очередь директор по внешним связям ОАО "Компания Усть-Луга" (девелопер и управляющая компания морского торгового порта Усть-Луга) Татьяна Паук.

По ее словам, АО "Компания "Усть-Луга" осуществляет деятельность в штатном режиме и намерено полностью выполнять все свои обязательства.

"Операционная деятельность компании осуществляется в штатном режиме. Обязательства выполняются в полном объеме. Действия по отношению к акционеру, безусловно, не скажутся на экономической политике компании", - сказала она.

"Диалог ведется в юридическом поле, и пока более полной информацией мы не располагаем. Мы окажем посильное содействие правоохранительным органам, если это будет необходимо", - отметила Т.Паук.

"Руководство региона в курсе. (. . .) Регрессные требования, выставленные областью по иску ВТБ, погашены более чем наполовину. Следственные действия в отношении Израйлита никак не скажутся на выполнении обязательств компании перед регионом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что ОАО "Компания Усть-Луга" планирует в первом квартале 2017 года полностью выплатить остатки долга перед правительством Ленинградской области, которая погасила долг компании по иску ВТБ.