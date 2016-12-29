На месте стоянок железного века на берегу Байкала запретили строить дачи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о признании недействительным договора аренды земельного участка площадью 2,5 га на берегу озера Байкал и возврате его в муниципальную собственность Ольхонского района Иркутской области, сообщает региональная прокуратура.

Западно-Байкальская природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что в 2013 году районная администрация предоставила в аренду дачному некоммерческому партнерству (ДНТ) "Песчаное" участок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, где возведение жилых домов запрещено.

"На участке берега озера Байкал, где были выделены земли, располагаются объекты археологического наследия: каменная стена-"городище", поселенческо-культовый комплекс и стоянки мезолита, незолита и позднего железного века", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, участок относится к нетронутым природным территориям, что предполагает сохранность уникальных ландшафтов его водоохранной зоны.

"Таким образом, решение о передаче земли в аренду ДНТ является незаконным, поскольку принято в разрез международным обязательствам РФ по охране мирового наследия", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что лишь один член ДНП "Песчаное" является жителем Ольхонского района. Исполнение судебного решения находится на контроле Западно-Байкальской прокуратуры.