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Помощника главы Росприроднадзора арестовали за мошенничество

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы в четверг арестовал до 27 февраля помощника руководителя Росприроднадзора Дмитрия Валензу, подозреваемого в попытке получить 15 млн рублей от чиновника за положительное решение по итогам служебной проверки, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Она добавила, что второй фигурант дела - предприниматель Рафис Купкенов - отправлен под домашний арест на такой же срок. Ранее в СКР сообщили, что фигуранты подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, Валенза и Купкенков предложили главе департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка, помощь в выгодном ему результате этой проверки и попросили за свои услуги 15 млн рублей. Однако, по данным СКР, "в действительности соучастники такими полномочиями не обладали".

26 декабря при получении части денег в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проходившего в Москве, оба мужчины были задержаны, на допросе они признали вину.

Теги: Росприроднадзор, Дмитрий Валенза
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