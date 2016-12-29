На космодроме "Восточный" отменили новогодние выходные

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Строители, инженеры и другие служащие, задействованные на объектах космодрома "Восточный" (Амурская область), будут работать без выходных и сразу после новогодней ночи выйдут на работу, сообщает пресс-служба "Дальспецстроя".

"Новый 2017 год встретят на космодроме Восточный около 1,5 тыс. сотрудников "Дальспецстроя" и "Спецстройтехнологий", 1 января они выйдут на рабочие места. Для обеспечения беспрерывной работы предприятий подготовлен необходимый запас строительных материалов, топлива, горюче-смазочных веществ", - говорится в сообщении.

На период новогодних праздников составлен график дежурств должностных лиц филиалов, которые будут координировать и контролировать выполнение работ.

В настоящее время "Дальспецстрой" и "Спецстройтехнологии" ведут работы на объектах наукограда Циолковский, а также на объектах наземной космической инфраструктуры космодрома, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя. Кроме того, около 300 сотрудников производственных отделов и инженерно-технического персонала готовят исполнительскую документацию на объекты завершенного строительства.