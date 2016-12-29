Бывший замминистра обороны назначен на пост замглавы МИД РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Анатолия Антонова заместителем министра иностранных дел, освободив его от занимаемой должности. До настоящего времени Антонов занимал пост замминистра обороны. Ранее Антонов работал в системе МИД России.

Другим указом президент разрешил иметь в МИД РФ 10 заместителей министра, в том числе одного первого замминистра, одного замминистра по вопросам противодействия терроризму, одного статс-секретаря - замминистра и одного генерального директора МИД РФ, а также 41 департамент по основным направлениям деятельности министерства.

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