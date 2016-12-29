Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154В РоссииГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
В России

Людей в СИЗО Москвы будут проверять по отпечаткам во избежание побега под чужим именем

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Со следующего года всех заключенных московских СИЗО при любых перемещениях, связанных с вывозом за территорию учреждения, будут проверять по отпечаткам пальцев во избежание побега под чужим именем, сообщил глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

"Было принято решение, и сейчас мы дооснащаем все СИЗО системами идентификации личности по отпечатку пальцев. Это более надежно: на входе или выходе из СИЗО он приложит палец и система четко его распознает", - сказал Мороз в четверг на встрече с российскими информагентствами.

Он напомнил, что в начале этого года из СИЗО-5 на севере Москвы обвиняемый в попытке продажи наркотиков уроженец Таджикистана выдал себя за соотечественника, у которого истекал срок заключения, и вышел на свободу. Через несколько дней сотрудники УФСИН задержали беглеца в Подмосковье.

По словам Мороза, установка новой системы обошлась в 50 млн рублей. "Это не только отпечатки пальцев, это и видеокамеры, и рентген, который позволяет выявлять запрещенные предметы, включая телефоны и сим-карты. Но краеугольной является система идентификации", - сказал глава столичного УФСИН. Он отметил, что оборудование уже установлено, и в новом году в него начнут загружать базу отпечатков пальцев.

Теги: ФСИН
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
Законопроект в настоящее время рассматривается в правительствеПодробнее
Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секундТу-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд
Нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секундПодробнее
Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимумаРейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума
Показатель поднялся до 86,8%Подробнее
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январеПодробнее
Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра НовиковаСуд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова
Артист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размереПодробнее
Останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхностьОстанки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхность
Для опознания большинства жертв понадобится генетическая экспертизаПодробнее
Суд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границуСуд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границу
По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили 846 млн рублей доходаПодробнее
Константин Райкин получил травму во время гастролей в ТобольскеКонстантин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске
Художественный руководитель "Сатирикона" был прооперированПодробнее
Причиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторовПричиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторов
Первые официальные результаты расшифровки черных ящиков могут быть обнародованы в течение сутокПодробнее
Песков рассказал о планах Путина на новогодние праздникиПесков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
И отметил скромность президента в выборе меню праздничного столаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154ЭкономикаСкарлетт Йоханссон стала самой "прибыльной" актрисой 2016 годаКультураCборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое
Итоги 2016 года: Российский рынок бондов как главный бенефициар низкой инфляции
Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2017 г.
Лучшие фильмы 2016 года
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
На космодроме "Восточный" отменили новогодние выходные
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи