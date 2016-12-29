Людей в СИЗО Москвы будут проверять по отпечаткам во избежание побега под чужим именем

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Со следующего года всех заключенных московских СИЗО при любых перемещениях, связанных с вывозом за территорию учреждения, будут проверять по отпечаткам пальцев во избежание побега под чужим именем, сообщил глава столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

"Было принято решение, и сейчас мы дооснащаем все СИЗО системами идентификации личности по отпечатку пальцев. Это более надежно: на входе или выходе из СИЗО он приложит палец и система четко его распознает", - сказал Мороз в четверг на встрече с российскими информагентствами.

Он напомнил, что в начале этого года из СИЗО-5 на севере Москвы обвиняемый в попытке продажи наркотиков уроженец Таджикистана выдал себя за соотечественника, у которого истекал срок заключения, и вышел на свободу. Через несколько дней сотрудники УФСИН задержали беглеца в Подмосковье.

По словам Мороза, установка новой системы обошлась в 50 млн рублей. "Это не только отпечатки пальцев, это и видеокамеры, и рентген, который позволяет выявлять запрещенные предметы, включая телефоны и сим-карты. Но краеугольной является система идентификации", - сказал глава столичного УФСИН. Он отметил, что оборудование уже установлено, и в новом году в него начнут загружать базу отпечатков пальцев.