Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь

Евгений Брюн посоветовал россиянам как можно меньше пить и не похмеляться

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рекомендует россиянам как можно меньше пить алкоголь в новогоднюю ночь и не похмеляться на следующее утро.

"Очень простые советы: как можно меньше. Ночью организм спит и любой алкоголь, который принят в ночное время, начиная после 9-10 часов вечера, он не полностью перерабатывается", - сказал Брюн в четверг на пресс-конференции.

"Как правило, после ночных бдений до середины дня он продолжает находиться в организме. Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность", - отметил врач.

В то же время, по его словам, никакие лечебные средства не помогут от похмельного синдрома на следующее утро.

"Главное: не наслаивать новый алкоголь на перерабатываемый вчерашний или ночной",- подчеркнул Брюн.