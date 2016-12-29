Правительство Пермского края отправлено в отставку

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подписал в четверг распоряжение об отставке регионального кабинета министров, сообщается на сайте администрации региона.

"В соответствии с законом Пермского края "О системе исполнительных органов государственной власти" губернатор принял решение об отставке правительства Пермского края", - говорится в сообщении.

До формирования нового кабинета министров Прикамья продолжает действовать правительство, находящееся в отставке.

"Отставка правительства Пермского края связана с ненадлежащим исполнением полномочий, причиной которого стала оценка целевых показателей по реализации госпрограмм, - пояснила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь губернатора Галина Цвет.

Ранее сообщалось, что 22 декабря глава региона принял решение отправить в отставку краевое правительство в рамках первого этапа административной реформы, однако это решение не было оформлено документально. Возглавлять правительство будет сам губернатор в соответствии с разработанным указом.