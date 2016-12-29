Экс-мэр Сергиева Посада отделался штрафом по делу о крупной взятке

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Костроме признал экс-мэра Сергиева Посада (Московская область) Виктора Букина виновным во взяточничестве и оштрафовал, сообщает СУ СКР по Костромской области.

Он признан виновным по ч.6 ст.290 УК РФ (получение главой органа местного самоуправления взятки через посредника, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году в администрацию Сергиева Посада обратился директор коммерческой фирмы из Костромы и потребовал перечислить 48 млн рублей, взысканных с администрации в судебном порядке.

После этого глава города Букин заявил, что задолженность может быть погашена только в случае передачи ему 50% суммы долга. Это требование он передал через своего посредника - начальника юридического отдела администрации Сергея Климова. Часть денежных средств поступила костромской фирме в июне 2015 года. 10 июля 2015 года Климов приехал в Кострому, получил 6 млн рублей взятки, после чего его задержали сотрудники ФСБ.

Букин после возбуждения уголовного дела скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан в Сербии, а в июле 2016 года экстрадирован в РФ.

Суд назначил экс-главе Сергиев Посада наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей и на 10 лет лишил права занимать определенные должности. Ранее его посредник Климов был приговорен к штрафу в 2 млн рублей.