Неизвестный ограбил отделение Сбербанка в Ростове-на-Дону

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ограбление отделения Сбербанка произошло в четверг в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка России.

Инцидент произошел в отделении на улице Ленина, 99. "Неизвестный вошел туда, подошел к кассе и начал угрожать, по его словам, неким взрывным устройством, которое было у него в дипломате. По инструкции в таких случаях наш сотрудники должны нажать тревожную кнопку и выдавать наличные понемногу, что и произошло", - сказал представитель банка.

По его словам, грабитель потребовал сравнительно небольшую сумму, но буквально через две минуты убежал.

"Видимо, ему показалось, что что-то неладно, поэтому он покинул офис. После этого приехал группа оперативного реагирования. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Вкладчикам волноваться не надо - все средства застрахованы", - отметил собеседник агентства.