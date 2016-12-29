Функции "Спецстроя" передали Минобороны

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "Об упразднении Федерального агентства специального строительства", сообщает пресс-служба главы государства.

Функции упраздняемого Спецстроя передаются Минобороны, все организационно-штатные мероприятия по этому поводу поручено завершить до 1 июля 2017 года. В министерство перейдут 200 гражданских служащих центрального аппарата и штат военнослужащих и гражданского персонала инженерно-технических воинских формирований и дорожно-строительных воинских формирований при Спецстрое.

Помимо этого, в ведение Минобороны передается ФГБУ "Управление капитального строительства № 900 при Федеральном агентстве специального строительства" и ФГУПы, находящиеся в ведении Спецстроя.

Устанавливается, что военное ведомство является правопреемником Спецстроя, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Правительству РФ поручено обеспечить непрерывность осуществления передаваемых функций, проведение ликвидационных процедур, передачу Минобооны имущества, в том числе недвижимого, закрепленного за Спцстроем.

Кроме того, кабинету министров поручается в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом и представить предложения по приведению актов президента РФ в соответствие с указом. Правительство также должно до 1 июня 2017 года внести в Госдуму проект федерального закона о внесении в законодательство изменений в связи с упразднением Спецстроя, обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и иных вопросов.

Указ вступает в силу со дня его подписания. В сообщении говорится, что ликвидация проводится в целях совершенствования системы государственного управления.

22 декабря Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Тогда стало известно, что его заменят восемь ФГУПов, которые сосредоточатся на строительстве специальных объектов военного ведомства.

Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, решение было принято Владимиром Путиным из-за многочисленных претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных Спецстрою ФГУПов.

Серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих; кроме того, к агентству были весомые претензии относительно возведения объектов космодрома "Восточный".