Путин заинтересовался расходами при создании туристско-рекреационных кластеров

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Счетной палате провести проверку ряда туристско-рекреационных кластеров в части эффективности использования потраченных на их создание бюджетных средств.

Проверка должна быть проведена до 1 апреля 2017 года в туристических кластерах "Амур" (Амурская область), "Северная мозаика" (Якутия), "Елец" (Липецкая область), "Тункинская долина" (Бурятия).

Проверка должна касаться "эффективности использования средств бюджетов РФ и средств внебюджетных источников при создании и функционировании указанных туристско-рекреационных кластеров".

Поручение дано по итогам заседания Форума действий ОНФ и опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, в срок до 1 июня следующего года Генпрокуратуре поручено провести "проверку законности выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию находящихся в государственной и муниципальной собственности объектов социальной инфраструктуры, которые не используются по целевому назначению и фактически являются объектами незавершенного строительства".