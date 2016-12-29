Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154В РоссииГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
В России

При Роскомнадзоре сформируют общественный совет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В следующем году при Роскомнадзоре будет сформирован Общественный совет, заявки от общественных организаций будут приниматься с 23 января по 10 февраля.

"Совещательно-консультативный орган общественного контроля приступит к работе в следующем году", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В нем указывается, что совет будет обеспечивать защиту прав и свобод граждан, а также общественных объединений и бизнеса при осуществлении госполитики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В сообщении упоминается, что решение о формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти было принято правительством РФ в 2013 году; руководство всеми советами осуществляет непосредственно президент России.

"Войти в состав формируемого органа может любой гражданин России, представляющий профессиональное объединение, действующее в сфере полномочий Роскомнадзора. Согласно регламенту 15 членов совета предлагаются Общественной палатой, еще пятеро - экспертным советом из числа поступивших заявок, отобранных по конкурсу", - поясняется в сообщении.

Там уточняется, что прием заявок от общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций будет осуществляться Общественной палатой и экспертным советом при правительстве РФ с 23 января по 10 февраля 2017 года включительно.

Теги: Роскомнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
Евгений Брюн посоветовал россиянам как можно меньше пить и не похмеляться Подробнее
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
Законопроект в настоящее время рассматривается в правительствеПодробнее
Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секундТу-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд
Нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секундПодробнее
Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимумаРейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума
Показатель поднялся до 86,8%Подробнее
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январеПодробнее
Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра НовиковаСуд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова
Артист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размереПодробнее
Останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхностьОстанки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхность
Для опознания большинства жертв понадобится генетическая экспертизаПодробнее
Суд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границуСуд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границу
По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили 846 млн рублей доходаПодробнее
Константин Райкин получил травму во время гастролей в ТобольскеКонстантин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске
Художественный руководитель "Сатирикона" был прооперированПодробнее
Причиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторовПричиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторов
Первые официальные результаты расшифровки черных ящиков могут быть обнародованы в течение сутокПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154В РоссииГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьКультураCборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое
Обвиняемый в убийстве брата подросток арестован на два месяца
Итоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнот
Фотохроника 29 декабря
Задержанный тунисец не был связан с организатором теракта в Берлине
Рогозин разъяснил цели присоединения "Уралвагонзавода" к "Ростеху"
Итоги 2016 года: Страховой рынок в 2017 году. Качественная перезагрузка
Функции "Спецстроя" передали Минобороны
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи