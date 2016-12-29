При Роскомнадзоре сформируют общественный совет

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В следующем году при Роскомнадзоре будет сформирован Общественный совет, заявки от общественных организаций будут приниматься с 23 января по 10 февраля.

"Совещательно-консультативный орган общественного контроля приступит к работе в следующем году", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В нем указывается, что совет будет обеспечивать защиту прав и свобод граждан, а также общественных объединений и бизнеса при осуществлении госполитики в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В сообщении упоминается, что решение о формировании общественных советов при федеральных органах исполнительной власти было принято правительством РФ в 2013 году; руководство всеми советами осуществляет непосредственно президент России.

"Войти в состав формируемого органа может любой гражданин России, представляющий профессиональное объединение, действующее в сфере полномочий Роскомнадзора. Согласно регламенту 15 членов совета предлагаются Общественной палатой, еще пятеро - экспертным советом из числа поступивших заявок, отобранных по конкурсу", - поясняется в сообщении.

Там уточняется, что прием заявок от общественных объединений и других негосударственных некоммерческих организаций будет осуществляться Общественной палатой и экспертным советом при правительстве РФ с 23 января по 10 февраля 2017 года включительно.