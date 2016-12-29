Путин отклонил закон об информационных системах "Контингент обучающихся"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отклонил федеральный закон, который предусматривает создание информационных систем "Контингент обучающихся", сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующие письма Путин направил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Президент, в частности, указал: "Федеральный закон предусматривает создание государственных информационных систем "Контингент обучающихся" субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системы "Контингент обучающихся".

"Полагаю, что Федеральным законом должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах "Контингент обучающихся" субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе "Контингент обучающихся", а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность", - отмечает глава государства.

Закон был принят Государственной Думой 21 декабря, одобрен Советом Федерации 23 декабря и направлен президенту для подписания и обнародования.

Закон предполагал внесение изменений в статьи 15 и 16 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и закон "Об образовании в Российской Федерации".

Как сообщили в Кремле, отклоняя закон, президент РФ принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.