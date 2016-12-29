Керченская переправа приостановила работу из-за непогоды

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Паромы через Керченский пролив, который разделяет Крымский полуостров и остальную часть России, перестали ходить в четверг вечером из-за сильного ветра.

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий", - сообщила "Морская дирекция" - компания-оператор переправы.

Ранее оператор предупреждал, что переправа 29-30 декабря может работать с перебоями из-за шквалов в проливе.

Пассажиропоток на переправе, которая наряду с аэропортом "Симферополь" является основной транспортной артерией на полуостров, вырос за 11 месяцев этого года на треть - до шести миллионов человек.