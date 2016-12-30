На Дальнем Востоке у Красного Креста похитили 54 млн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Еврейской автономной области выявили мошенничество при закупке медицинского оборудования для регионального отделения Красного Креста, сумма недопоставок - почти 54 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным предварительного следствия, в 2013 году Красный крест заключил с несколькими фирмами договоры на поставку флюорографов, аппаратов рентгена и УЗИ экспертного класса для медучреждений, пострадавших от масштабного наводнения на Амуре в 2013 году. Деньги в сумме 102,7 млн руб. были перечислены поставщикам, однако один из них не выполнил условия контракта.

"В адрес региональной общественной организации "Российский Красный Крест" не поступило медицинского оборудования на сумму 53,8 млн руб., а денежные средства были похищены. В результате был причинен материальный ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры.