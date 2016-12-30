Самолет Ан-24 вернулся в Якутск после сигнала об отказе двигателя

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ан-24, у которого после вылета из Якутска в Усть-Неру сработал датчик отказа одного из двигателей, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании "Якутия".

"После взлета сработал датчик отказа правого двигателя, поэтому командиром экипажа было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка была произведена почти через час после взлета, никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что на борту судна было 19 пассажиров и четыре члена экипажа.

Вылет резервного самолета запланирован в 11:00 по местному времени (5:00 по Москве).