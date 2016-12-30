Задержан подозреваемый в краже икон 18 века из монастыря Нило-Столобенская пустынь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Тверской области задержан подозреваемый в хищении двух икон 18 века из монастыря, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В марте текущего года иконы "Преподобный Нил Столобенский" и "Преподобный Нил Столобенский на фоне обители" были похищены из монастыря Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе Тверской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ", - отметила представитель МВД.

По ее словам, похищенные иконы злоумышленник передал жителю Нижегородской области с целью дальнейшей реализации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий разыскиваемые иконы были обнаружены и изъяты в Нижегородской области.

"При проведении дальнейших мероприятий на территории Московской области сотрудниками полиции задержан 61-летний житель Нижегородской области, подозреваемый в совершении данного преступления. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста", - сообщила Волк.