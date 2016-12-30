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В Дагестане убиты двое боевиков

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Силовики установили личности двух уничтоженных в дагестанском Хасавюрте боевиков, сообщил агентству "Интерфакс" источник в силовых структурах республики. "По предварительным данным, двое боевиков - Эльдар Акамов и Ислам Малачев, передвигаясь на автомобиле "ВАЗ-2107" белого цвета, обстреляли "УАЗ" сотрудников ППСП. Ответным огнем преступники были уничтожены", - сказал собеседник.

Также, по его словам, предварительно установлено, что это боевики - члены "разогнанной с эндирейской лесобазы" хасавюртовской бандгруппы, члены которой совершили нападение на полицейских в Махачкале, в результате которого двое полицейских погибли и один госпитализирован". Кроме того, Акамов, 1991 года рождения, известный среди боевиков как Абдулвахаб, ранее входил в "кизилюртовскую" бандгруппу, а второй боевик - 1992 года рождения, отметил собеседник.

Он добавил, что при перестрелке один из сотрудников правоохранительных органов погиб от полученного ранения. Инцидент произошел около 22:00 мск на объездной дороге вокруг поста, ведущей в Махачкалу из Хасавюрта, заключил собеседник.

Теги: Дагестан
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