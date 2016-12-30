Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
В России

В РПЦ предложили штрафовать за мат в общественных местах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призвали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.

"Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Как отметил он, в церкви об этом очень заботятся, говоря людям, что слова не только отражают душевное состояние человека, но и формируют соответствующие взгляды и отношение к жизни у окружающих.

"Не случайно Господь сказал: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда". А нецензурная лексика, матерная лексика - это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека", - сказал иерарх.

Он утверждает, что за свои 50 лет не произнес ни одного матерного слова, в том числе когда два года служил в армии.

"Поначалу надо мной подшучивали из-за того, что я не ругаюсь матом, смеялись, издевались. Но под конец моей службы при мне никто не ругался матом, то есть я сумел отстоять свою позицию. Это было непросто, особенно поначалу, ведь молодой солдат так или иначе подвергается разным насмешкам, издевательствам, а здесь тем более у меня была такая особенность. Но я не отступил от своего принципа и в конце концов почувствовал, что люди при мне стесняются ругаться матом", - рассказал митрополит.

Как в свою очередь отметила в программе президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, она не понимает "той легкости, с которой даже люди образованные, интеллигентные считают возможным в каких-то случаях использовать нецензурные выражения". "Совершенно согласна, что за это нужно наказывать. У нас даже есть документ, подготовленный президентом, но почему-то мы не можем реализовать то, что решили", - заявил она, не уточнив, о каком документе идет речь.

Ранее Вербицкая стала одним из инициаторов создания Общества русской словесности, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Теги: РПЦ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт, сообщил источникПодробнее
Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИFacebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ
По итогам 2016 года "Вконтакте" поднялась с третьего на второе местоПодробнее
Главный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
Евгений Брюн посоветовал россиянам как можно меньше пить и не похмеляться Подробнее
Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.Минздрав предложил за пьяное вождение ставить на учет в наркодиспансер с 2017 г.
Законопроект в настоящее время рассматривается в правительствеПодробнее
Ту-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секундТу-154 перед катастрофой находился в воздухе 70 секунд
Нештатная ситуация на борту развивалась в течение 10 секундПодробнее
Рейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимумаРейтинг одобрения работы Путина достиг годового максимума
Показатель поднялся до 86,8%Подробнее
Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154
Первые официальные выводы о причинах катастрофы должны появиться в январеПодробнее
Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра НовиковаСуд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова
Артист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размереПодробнее
Останки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхностьОстанки почти всех погибших в катастрофе Ту-154 подняты на поверхность
Для опознания большинства жертв понадобится генетическая экспертизаПодробнее
Суд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границуСуд приговорил двух финансистов к 8,5 годам тюрьмы за вывоз 122 млрд рублей за границу
По данным следствия, в результате незаконной банковской деятельности Сергей Магин и Вадим Рыбальченко получили 846 млн рублей доходаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГосдеп подтвердил высылку из США 35 российских дипломатовВ миреВыдворяемым из США дипломатам РФ придется встречать новый год в самолетеВ РоссииРасследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков терактаВ миреCNN сообщил о закрытии англо-американской школы в Москве из-за санкций
ЦБ РФ в 2016 году отозвал лицензии у рекордного числа банков
Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
"Газпром" увеличит зарплаты сотрудников на 5% с нового года
В УПЦ Московского патриархата обвинили власти Украины в поощрении однополого секса
Итоги года: Хроника событий параллельной газовой вселенной
Главные научные прорывы года
Нефть подорожала после снижения цен накануне на данных о запасах в США
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи