В РПЦ предложили штрафовать за мат в общественных местах

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призвали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.

"Мне думается, что, например, за использование матерных слов в общественных местах людей нужно штрафовать, чтобы отучить их от этого безобразия. Мы не должны осквернять свою жизнь и окружающий мир словами, которые произносить не подобает", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире своей авторской программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Как отметил он, в церкви об этом очень заботятся, говоря людям, что слова не только отражают душевное состояние человека, но и формируют соответствующие взгляды и отношение к жизни у окружающих.

"Не случайно Господь сказал: "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда". А нецензурная лексика, матерная лексика - это те слова, за которые, как я думаю, Господь очень строго спросит каждого человека", - сказал иерарх.

Он утверждает, что за свои 50 лет не произнес ни одного матерного слова, в том числе когда два года служил в армии.

"Поначалу надо мной подшучивали из-за того, что я не ругаюсь матом, смеялись, издевались. Но под конец моей службы при мне никто не ругался матом, то есть я сумел отстоять свою позицию. Это было непросто, особенно поначалу, ведь молодой солдат так или иначе подвергается разным насмешкам, издевательствам, а здесь тем более у меня была такая особенность. Но я не отступил от своего принципа и в конце концов почувствовал, что люди при мне стесняются ругаться матом", - рассказал митрополит.

Как в свою очередь отметила в программе президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, она не понимает "той легкости, с которой даже люди образованные, интеллигентные считают возможным в каких-то случаях использовать нецензурные выражения". "Совершенно согласна, что за это нужно наказывать. У нас даже есть документ, подготовленный президентом, но почему-то мы не можем реализовать то, что решили", - заявил она, не уточнив, о каком документе идет речь.

Ранее Вербицкая стала одним из инициаторов создания Общества русской словесности, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.