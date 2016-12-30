Суд отказал в аресте замглавы иркутского Роспотребнадзора по делу об отравлениях

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Иркутска в пятницу не стал арестовывать заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова, который был задержан по делу о массовом отравлении "Боярышником".

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Лужнова", - сообщил агентству "Интерфакс" источник в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 27 декабря райсуд не смог рассмотреть ходатайство следствия, поскольку Лужнов был госпитализирован с сердечным приступом.

Лужнов подозревается в халатности в связи с массовой гибелью жителей Иркутска от употребления косметического средства "Боярышник", на него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ.

По версии следствия, с мая текущего года в управление поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории области спиртосодержащей продукции "Боярышник", а также о введении запрета на его розничную продажу. Однако Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов.

Всего к настоящему времени по делу о массовых отравлениях в Иркутске задержаны 22 человека. Восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девять находятся под домашним арестом, пять под подпиской о невыезде.

Кроме того, в отдельное производство выделено дело о халатности, возбужденное в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. 29 декабря она была госпитализирована с гипертоническим кризом. Чиновница находится под подпиской о невыезде, в суд подано ходатайство следствия об отстранении ее от должности, рассмотрение назначено на 10 января.

По данным Минздрава региона от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадали 123 человека, из них 76 человек скончались. В больницах остаются восемь пострадавших.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.