160 тысяч птиц уничтожат в Ростовской области из-за вспышки птичьего гриппа

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага инфекции птичьего гриппа проводятся на территории агрохолдинга "Евродон", будет уничтожено всё поголовье птицы, сообщили агентству "Интерфакс" в пятницу в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

"Уничтожается все поголовье птицы, всего будет уничтожено около 160 тыс. голов. Как только птица будет уничтожена, на этой территории агрохолдинга будет введен карантин на 21 день", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что карантин коснется только территории предприятия, где обнаружен очаг птичьего гриппа, местных жителей ограничения не коснутся.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор подтвердил вспышку гриппа птиц в агрохолдинге "Евродон". Как сообщает служба, подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных выявил геном вируса гриппа птиц в пробах патологического материала индеек, которые содержались на двух площадках в Октябрьском районе Ростовской области.