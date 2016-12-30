Росгвардия отметит годовщину своего создания концертом за 20 млн руб

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия собирается провести концерт ко дню создания ведомства почти за 20 млн рублей, информация о соответствующем тендере опубликована на портале госзакупок.
Организация и проведение концерта мастеров искусств, посвященного Дню Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, оценена в 19 млн 66 тыс. 666 рублей.
5 апреля 2016 года было объявлено о создании в РФ Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Возглавил Национальную гвардию генерал армии Виктор Золотов.