Росгвардия отметит годовщину своего создания концертом за 20 млн руб

30 декабря 13:32

МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов

Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против дипломатов РФ, из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву Подробнее

30 декабря 12:58

В МИД РФ опровергли закрытие англо-американской школы в Москве

Ранее телеканал CNN сообщил, что из-за введенных Вашингтоном санкций российские власти решили закрыть школу, где обучаются дети дипломатов из англоязычных стран Подробнее

30 декабря 10:49

Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта

Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт, сообщил источник Подробнее

30 декабря 08:30

Facebook стал лидером среди соцсетей по упоминаемости в СМИ