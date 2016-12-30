Из-за непогоды в Симферополе задержали более 50 рейсов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Более 50 рейсов задерживаются в пятницу на прилет и вылет в аэропорту "Симферополь", сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Самолеты не вылетали из аэропорта с 8:35 до 16.45. В настоящее время задерживается вылет 25 рейсов, отдельные рейсы перенесены на 31 декабря.

Задерживается также прилет 26 рейсов. Согласно онлайн-табло, аэропорт не принимал авиарейсы с 9:00 до 15.27.

Пресс-служба аэропорта "Симферополь" сообщила утром в пятницу, что аэропорт работает по фактической погоде из-за ограниченной видимости с небольшими прояснениями.