Электронные паспорта выдавать в 2017 году не будут

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Выдача электронных паспортов в России в 2017 году не начнется, сообщил "Интерфаксу" в пятницу заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Можно точно сказать, что это не случится в 2017 году", - сказал Волин.

Он добавил, что введение электронных паспортов - это не только технологическая, но и психологическая проблема.

"Принципиальная позиция в том, чтобы изучить и учесть все возможные аспекты. Введение должно быть максимально комфортно для людей. В том числе и для того, чтобы основная масса населения осознала комфорт от использования электронных услуг, в том числе и электронных удостоверений личности", - сказал Волин.