Центр "Сова" обжалует решение о включении в реестр иноагентов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Центр мониторинга проблем ксенофобии "Сова" намерен обжаловать решение Минюста о включении организации в реестр НКО-иноагентов, сообщил директор центра Александр Верховский.

"Конечно, мы будем обжаловать, мы не согласны с решением по существу", - сказал он "Интерфаксу".

Верховский рассказал, что согласно акту Минюста о проведенной проверке, организация выполняет функции иностранного агента, получая иностранные деньги и публично оценивая деятельность государственных органов.

"Деньги мы, конечно же, получаем. И деятельность органов оцениваем, мне кажется, этим занимается каждый гражданин. Мне совершенно непонятно, почему это называется политической деятельностью", - добавил директор центра.

Организация намерена оспаривать внесение в реестр иноагентов в суде.

Минюст РФ по результатам внеплановой проверки, проведенной московским управлением ведомства, 30 декабря включил информационно-аналитический центр "Сова" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.