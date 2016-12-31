Песков затруднился объяснить эйфорию в РФ в связи с избранием Трампа президентом США

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что в Кремле "гуляли три дня" после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, объяснив это "дебилизмом" действий нынешней американской администрации в отношении России.

"Да, гуляли три дня. Рвали баян", - рассказал Д.Песков в шоу-программе НТВ "Международная пилорама", отвечая на вопрос ведущего, "был ли в Кремле банкетик по поводу победы Трампа".

Он отметил, что "с одной стороны, это (настроения в России) совершенно трудно объяснимая эйфория в связи с победой Трампа".

"Но, с другой стороны, просто настолько все устали - говоря дипломатическим языком - от того дебилизма, который происходит в отношении нашей страны, что любая надежда на какой-то позитив, на что-то конструктивное, она уже приводит всех, включая нас, в состояние эйфории", - признался пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, когда В.Путин уйдет на пенсию, Д.Песков отшутился: "Я тогда уже умру".