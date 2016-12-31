60 тысяч елок установлено в российских гарнизонах, в том числе на авиабазе Хмеймим

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - 60 тысяч новогодних елок установлены в преддверии Нового года в российских гарнизонах, расположенных от Калининграда до Курильских островов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Первыми главный новогодний символ увидели военнослужащие на авиабазе Хмеймим, где в начале декабря была установлена 12-тиметровая хвойная красавица", - отмечается в сообщении.

Специально для военнослужащих, проходящих службу на арктических базах, с материка завезены елки не старше трех лет.

Кроме того, завершено новогоднее оформление зданий и объектов Минобороны России, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах. По традиции, главная армейская елка высотой в 20 метров установлена в Москве перед зданием Национального центра управления обороной Российской Федерации. "В этом году ее украсили многочисленные огни новогодних гирлянд и украшений в стиле "Милитари", - говорится в сообщении.

С самого утра 31 декабря, в дни празднования Нового года и Рождества Христова военные повара и коки по традиции приготовят для личного состава кулинарные сюрпризы. "Особое внимание будет уделено организации праздничного стола военнослужащим несущих боевое дежурство, службу в караулах и суточных нарядах, а также в дальних походах и вне мест постоянной дислокации. Специально для этого корабли и подводные лодки, несущие боевые дежурства в ближней и дальней морских зонах, заранее были обеспечены всем необходимым", - говорится в сообщении.

Сладкие столы будут накрыты для всех военнослужащих по призыву.