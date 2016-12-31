МВД РФ задействует около 200 тысяч сотрудников на охране порядка в Новый год

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Около 200 тысяч сотрудников внутренних дел будут обеспечивать порядок в РФ во время проведения новогодних праздников, сообщает пресс-центр МВД.

"В период с 31 декабря 2016 года по 10 января 2017 года в субъектах Российской Федерации ожидается проведение свыше 80 тыс. праздничных новогодних мероприятий, а в ночь с 6 на 7 января 2017 года - торжественных богослужений, посвященных празднованию Рождества Христова", - говорится в сообщении.

По данным МВД, для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в субъектах Российской Федерации планируется задействовать порядка 200 тыс. сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии, а также 20 тысяч работников частных охранных организаций, членов народных дружин и представителей казачества.

Как заявил на заседании Оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений первый замминистра МВД Александр Горовой, особое внимание будет уделено мероприятиям с участием детей.