Глава Ингушетии проверил работу дежурных служб звонком об утечке газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прямо на расширенном совещании правительства позвонил на номер дежурной ремонтной бригады, чтобы проверить реагирование на жалобы жителей, сообщил "Интерфаксу" представителт пресс-службы главы республики.

"Юнус-Бек Евкуров, представившись жителем многоквартирного дома №22 по улице Мальсагова в Назрани, позвонил на номер телефона ремонтной бригады и сообщил об утечке газа. На звонок ответили сразу после нескольких гудков, жалоба была принята, и дежурная группа среагировала оперативно", - сказал собеседник агентства.

По его словам, чуть позже работникам объяснили, что это была проверка, с испытанием они справились, и именно так дежурные бригады должны реагировать на обращения на протяжении всех новогодних праздников. "Молодцы. Надеюсь, что вы и дальше будете выполнять свою работу с такой ответственностью", - сказал Евкуров.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, в республике на время новогодних праздников в правительстве будет работать оперативный штаб по вопросам обеспечения бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения, в состав которого войдут вице-премьеры и представители ресурсоснабжающих организаций