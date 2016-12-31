Более 500 боевых расчетов РВСН заступили на боевое дежурство в новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - На боевые посты заступили смены частей РВСН, несущие боевое дежурство в новогоднюю ночь, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчетов. Ежесуточно в составе дежурных сил находятся около 6 тысяч человек", - сообщили в департаменте.

Как отметили в департаменте, первыми свои посты приняли военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии - Иркутской.

Командиры частей и соединений по громкоговорящей связи поздравят заступивших на боевое дежурство подчиненных за несколько часов до Нового года, сообщили в департаменте.