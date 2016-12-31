Экипажи трех атомных ледоколов встретят Новый год в арктических рейсах

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Экипажи атомных ледоколов "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач" встретят Новый год в рейсах, сообщили "Интерфаксу" в ФГУП "Атомфлот".

Атомоход "50 лет Победы", работающий в высоких широтах, в новогоднюю ночь будет вести караван из трех судов в Карское море и окажется северней своих коллег. "Думаю, Дед Мороз со Снегурочкой первыми посетят нас, так как мы, скорее всего, будем самыми близкими к Северному полюсу", - отметил капитан ледокола Дмитрий Лобусов.

Атомоход "Вайгач" встретит 2017 год во время проводки судов в западном секторе Арктики. "Надеемся, что в предпраздничный вечер нам удастся хоть ненадолго связаться с родными и близкими по мобильной связи, а также поймать телевизионный сигнал, чтобы во время отдыха собраться у голубого экрана", - рассказал капитан "Вайгача" Александр Скрябин.

Ледокол "Таймыр" тоже отпразднует Новый год в Обской губе Карского моря за проводкой каравана. "В кают-компании поставим елку, шеф-повар преобразит судовое меню припасенными с берега деликатесами", - отмечает капитан Сергей Киселев.

Несмотря на круглосуточную работу в рейсах, экипажи атомных ледоколов готовят праздничные концерты и небольшие подарки друг для друга. Моряки стараются создать новогоднюю атмосферу и ставят искусственные елки даже в машинных отделениях, как на ледоколе "50 лет Победы".