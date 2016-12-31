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Правительство отложило до июля вступление в силу ужесточающих перевозку детей правил

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в постановление "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" в части, касающейся требований к году выпуска автобуса.

"В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" слова "с 1 января 2017 г." заменить словами "с 1 июля 2017 г."", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Изменяемый пункт постановления относится к требованиям одного из пункта правил в части, касающейся требований к году выпуска автобуса.

Для осуществления организованной перевозки группы детей, согласно документу, используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

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