"Боинг" японской авиакомпании экстренно сел в Красноярске

По информации источника в экстренных службах, причиной стал отказ двигателя

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярске дальнемагистральный Boeing японской авиакомпании экстренно сел из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет Boeing-777 "Японских авиалиний" запросил экстренную посадку в Красноярске из-за отказа правого двигателя. После получения разрешения лайнер совершил экстренную посадку", - сказал источник.

Он сообщил, что самолет возвращался в Токио из Европы.

"Лайнер выполнял рейс из Франкфурта-на-Майне. На его борту более 170 пассажиров", - сказал источник.