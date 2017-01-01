Вступил в силу закон о новостных агрегаторах

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января вступил в силу закон о новостных агрегаторах, вводящий ряд ограничений для подобных сервисов с посещаемостью более 1 млн человек в сутки. Закон обязывает новостные агрегаторы проверять достоверность общественно значимой информации до ее распространения. При этом агрегаторы не будут нести ответственности за дословное цитирование сообщений СМИ, но обязаны проверять достоверность информаций из изданий, не имеющих лицензии СМИ.

Согласно закону, новостные агрегаторы будут обязаны прекратить распространение недостоверных данных по требованию Роскомнадзора. Также документ обязывает владельцев агрегаторов в течение полугода хранить распространенную ими новостную информацию и сведения о ее источниках.

За отказ выполнить предписание Роскомнадзора об удалении информации из новостного блока штраф для юридических лиц теперь составит от 600 тыс. до 1 млн руб. (ранее - от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.).

Штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (ранее от 100 тыс. до 200 тыс. руб.), для должностных лиц - от 200 до 400 тыс. (ранее от 300 тыс. до 500 тыс. руб.).

Повторное совершение нарушения будет наказываться штрафом - для граждан от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, юридических лиц - от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Документ с изменениями в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Кодекс РФ об административных правонарушениях был принят Госдумой 10 июня, одобрен Советом Федерации 15 июня и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 23 июня этого года.